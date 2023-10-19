В Кривом Роге на площадке нашли тело 20-летнего парня

Работа криминалистов. Фото (иллюстративное: nupp.edu.ua

В ночь на 19 октября, в Кривом Роге на детской площадке нашли удушенным из-за повешение 20-летнего юношу. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Об этом сообщают местные паблики.

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Самоубийство в Кривом Роге

Как известно, сегодня ночью 19 октября в Покровском районе Кривого Рога нашли тело 20-летнего. По предварительным данным, он совершил самоубийство на детской площадке.

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Тело 20-летнего юноши. Фото: t.me/onekrua

Обстоятельства происшествия неизвестны, продолжается следствие. Правоохранители рассматривают самоубийство как предварительную версию происшествия.

Другие самоубийства подростков в Киеве

В воскресенье, 15 октября, в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский". Предварительно правоохранители установили, что погибшая — 12-летняя девочка.

Также 2 октября в Киеве по улице Никольско-Слободская с балкона 24-го этажа выпала сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте. Тела обнаружили прохожие.

Кроме того, 9 октября на Троещине в Киеве произошло очередное двойное самоубийство 17-летних девушек. Два подростка выпрыгнули с крыши недостроенного жилого комплекса и все это транслировали в прямом эфире.

Напомним, недавно врач Евгений Комаровский назвал пять шагов помощи человеку, который намерен прибегнуть к суициду. По его словам, нужно разговаривать и все время быть рядом.