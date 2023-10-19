Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Кривом Роге на площадке нашли тело 20-летнего парня arrow

В Кривом Роге на площадке нашли тело 20-летнего парня

19 октября 2023 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Кривом Роге на площадке нашли тело 20-летнего парня
Работа криминалистов. Фото (иллюстративное: nupp.edu.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 19 октября, в Кривом Роге на детской площадке нашли удушенным из-за повешение 20-летнего юношу. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Самоубийство в Кривом Роге

Как известно, сегодня ночью 19 октября в Покровском районе Кривого Рога нашли тело 20-летнего. По предварительным данным, он совершил самоубийство на детской площадке.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент

null
Тело 20-летнего юноши. Фото: t.me/onekrua

Обстоятельства происшествия неизвестны, продолжается следствие. Правоохранители рассматривают самоубийство как предварительную версию происшествия.

Другие самоубийства подростков в Киеве

В воскресенье, 15 октября, в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский". Предварительно правоохранители установили, что погибшая — 12-летняя девочка.

Также 2 октября в Киеве по улице Никольско-Слободская с балкона 24-го этажа выпала сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте. Тела обнаружили прохожие.

Кроме того, 9 октября на Троещине в Киеве произошло очередное двойное самоубийство 17-летних девушек. Два подростка выпрыгнули с крыши недостроенного жилого комплекса и все это транслировали в прямом эфире.

Напомним, недавно врач Евгений Комаровский назвал пять шагов помощи человеку, который намерен прибегнуть к суициду. По его словам, нужно разговаривать и все время быть рядом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме