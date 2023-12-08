У Криму вночі горів газопровід

Палаючий газопровід у Керчі. Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованій Керчі в ніч на 8 грудня горів газопровід. Пожежу ліквідували, проте без постачання газу залишились десятки тисяч абонентів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що пожежа почалася на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова.

"За словами очевидців, горів газ, що виривається із труби. Причини невідомі, офіційної інформації немає", — йдеться у повідомленні.

Згодом з'явилася інформація, що займання газопроводу в Керчі ліквідовано. Проте від газопостачання було відключено близько 30 тис. жителів.

Нагадаємо, що 5 грудня в Міноборони РФ заявили про масову атаку безпілотників на окупований Крим. Росіяни повідомили, що нібито збили всі 35 дронів.

Також ми писали, що у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, що розташовується в тимчасово окупованому Криму.