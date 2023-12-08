У Криму вночі горів газопровід
У тимчасово окупованій Керчі в ніч на 8 грудня горів газопровід. Пожежу ліквідували, проте без постачання газу залишились десятки тисяч абонентів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа на газопроводі в Керчі 8 грудня
Відомо, що пожежа почалася на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова.
"За словами очевидців, горів газ, що виривається із труби. Причини невідомі, офіційної інформації немає", — йдеться у повідомленні.
Згодом з'явилася інформація, що займання газопроводу в Керчі ліквідовано. Проте від газопостачання було відключено близько 30 тис. жителів.
Нагадаємо, що 5 грудня в Міноборони РФ заявили про масову атаку безпілотників на окупований Крим. Росіяни повідомили, що нібито збили всі 35 дронів.
Також ми писали, що у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, що розташовується в тимчасово окупованому Криму.
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