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В Крыму ночью горел газопровод

8 декабря 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Крыму ночью горел газопровод
Горящий газопровод в Керчи. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированной Керчи в ночь на 8 декабря горел газопровод. Пожар был ликвидирован, однако без поставки газа остались десятки тысяч абонентов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар на газопроводе в Керчи 8 декабря

Известно, что пожар начался на газовой трубе в районе улицы Генерала Петрова.

"По словам очевидцев, горел вырывающийся из трубы газ. Причины неизвестны, официальной информации нет", — говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация, что возгорание газопровода в Керчи ликвидировано. Однако от газоснабжения было отключено около 30 тысяч жителей.

Напомним, что 5 декабря в Минобороны РФ заявили о массовой атаке беспилотников на оккупированный Крым. Россияне сообщили, что якобы сбили все 35 дронов.

Также мы писали, что в Крыму произошел очередной хлопок. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.

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