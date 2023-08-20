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У Криму російських туристів б'ють нагайками: що відомо

20 серпня 2023 16:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Криму російських туристів б'ють нагайками: що відомо
"Казачі патрулі" б’ють п’яних російських туристів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Криму так звані "казачі патрулі" активно борються з хамською поведінкою росіян. Для цього вони використовують нагайки.

Відповідне відео очевидців з'явилося у мережі. 

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У тимчасово окупованому РФ Криму так звані "казачі патрулі" з хамськими російськими відпочивальниками довго не церемоняться. За "невідповідну" поведінку їх одразу б'ють нагайками.

Так, на відео видно, що спочатку "патрульні" лише стояли осторонь і просто спостерігали за п'яними розбірками росіян, а потім неочікувано один із них підійшов до громадян РФ, які почали бійку і вирішив показати, хто тут "при владі". Він вийняв нагайку і почав бити їх по спині. 

П'яні росіяни не очікували такого розвитку подій і були змушені відступити та припинити свій конфлікт. 

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило перехоплену розмову окупанта, який скаржився на ставлення командування. За його словами, ставлення до них "як до м'яса".

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