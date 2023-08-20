В Крыму российских туристов избивают нагайками: что известно

"Казачьи патрули" избивают пьяных российских туристов. Фото: скриншот с видео

В Крыму так называемые "казачьи патрули" активно борются с хамским поведением россиян. Для этого они используют нагайки.

Соответствующее видео очевидцев появилось в сети.

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Во временно оккупированном РФ Крыму так называемые "казачьи патрули" с хамскими российскими отдыхающими долго не церемонятся. За "неподходящее" поведение их сразу избивают нагайками.

Так, на видео видно, что сначала "патрульные" лишь стояли в стороне и просто наблюдали за пьяными разборками россиян, а затем неожиданно один из них подошел к гражданам РФ, которые начали драку, и решил показать, кто здесь "у власти". Он взял нагайку и стал бить их по спине.

Пьяные россияне не ожидали такого развития событий и были вынуждены отступить и прекратить конфликт.

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта, жаловавшегося на отношение командования. По его словам, отношение к ним "как к мясу".