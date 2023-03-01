У Криму пролунав потужний вибух: оприлюднено відео
Сьогодні, 1 березня, у місті Бахчисарай в окупованому Криму прогримів потужний вибух. Причини наразі невідомі.
Відео вибуху, який зафіксували камери спостереження, оприлюднило видання "Крим.Реалії".
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Кримські Telegram-канали повідомляють, що вибух почули мешканці Ялти, Гурзуфа та інших населених пунктів Південного берега Криму. Місцеві жителі повідомляють, що у них затремтіли вікна, а також спрацювала сигналізація у автомобілях.
Російська влада Криму відреагувала на гучний звук, який чули жителі Південного берега Криму увечері 1 березня.
"Всі повинні розуміти, що ми живемо в іншій реальності, де літаки переходять на надзвук, працює ППО та РЕБ", — написав радник підконтрольного росії голови Криму Олег Крючков.
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Кременчуці на Полтавщині прогримів вибух. Наразі відомо, що російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі міста.
Також відомо, що вибухи у Сумській області пролунали сьогодні, під час повітряної тривоги.