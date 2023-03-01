В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео
Сегодня, 1 марта, в Бахчисарае в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. Причины неизвестны.
Видео взрыва, зафиксированного камерами наблюдения, обнародовало издание "Крым.Реалии".
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Крымские Telegram-каналы сообщают, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов Южного берега Крыма. Местные жители сообщают, что у них задрожали окна, а также сработала сигнализация в автомобилях.
Российские власти Крыма отреагировали на громкий звук, который слышали жители Южного берега Крыма вечером 1 марта.
"Все должны понимать, что мы живем в другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работают ПВО и РЭБ", — написал советник подконтрольного россии главы Крыма Олег Крючков.
Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Кременчуге на Полтавщине прогремел взрыв. Известно, что российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре города.
Также известно, что взрывы в Сумской области прогремели сегодня, во время воздушной тревоги.