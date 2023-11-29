У Криму "хакнули" телебачення та показували звернення Зеленського

Звернення Зеленського на кримському телебаченні. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 29 листопада, в тимчасово окупованому Криму зламали телебачення. Там по всіх каналах показували звернення Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Хакери зламали інтернет-провайдерів півострова та отримали доступ до IPTV.

"Правда прорвалася в Крим", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел OBOZ.UA, злам провайдерів у Криму — це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

У російських Telegram-каналах скаржилися на злам та пообіцяли, що усунуть проблеми.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Місцева окупаційна "влада" також визнала злам. Там заявили, що технічні служби працюють.

"Найближчим часом усі проблеми будуть усунуті", — заявив радник "глави" Криму Олег Крючков.

Допис Крючкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, негода в Чорному морі, яка накрила окупований півострів Крим, грає на руку Україні. Крім імовірного руйнування оборонних укріплень на узбережжі, ураган блокує використання кораблів-носіїв ракет "Калібр".

Також ми писали, що ворог продовжує боротися з проукраїнськи налаштованими мешканцями тимчасово окупованого Криму. Для цього росіяни використовують колаборантів, що здійснюють пошуки "неблагонадійних".

Додамо, Служба безпеки України вперше офіційно підтвердила ураження чималої кількості російських кораблів за допомогою своїх морських дронів Sea Baby. Там перерахували ворожі кораблі, які зазнали пошкоджень.