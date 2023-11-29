В Крыму "хакнули" телевидение и показывали обращение Зеленского
Сегодня вечером, 29 ноября, во временно оккупированном Крыму сломали телевидение. Там по всем каналам показывали обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщают местные СМИ.
Обращение Зеленского в Крыму
Хакеры сломали интернет-провайдеров полуострова и получили доступ в IPTV.
"Правда прорвалась в Крым", — говорится в сообщении.
По данным источников OBOZ.UA, слом провайдеров в Крыму — это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.
В российских Telegram-каналах жаловались на слом и пообещали, что устранят проблемы.
Местная оккупационная "власть" также признала слом. Там заявили, что технические службы работают.
"В ближайшее время все проблемы будут устранены", — заявил советник "главы" Крыма Олег Крючков.
Напомним, непогода в Черном море, накрывшая оккупированный полуостров Крым, играет на руку Украине. Помимо вероятного разрушения оборонительных укреплений на побережье, ураган блокирует использование кораблей-носителей ракет "Калибр".
Также мы писали, что враг продолжает бороться с проукраинскими настроенными жителями временно оккупированного Крыма. Для этого россияне используют коллаборантов, осуществляющих поиски "неблагонадежных".
Добавим, Служба безопасности Украины впервые официально подтвердила поражение немалого количества российских кораблей с помощью своих морских дронов Sea Baby. Там перечислили вражеские корабли, которые получили повреждения.
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