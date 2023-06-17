У Кременчуці стався витік аміаку: є постраждалі

Рятувальники везуть потерпілого. Фото: УНІАН

У місті Кременчуці Полтавської області стався витік аміаку на місцевому м'ясокомбінаті. Внаслідок аварії постраждали люди.

Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

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Під час цього нещасного випадку двоє співробітників м'ясокомбінату були піддані впливу парів аміаку і в результаті отримали отруєння. Обох працівників було екстрено доставлено до медичного закладу, де їм було поставлено діагноз "отруєння аміаком". Їхній стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

На місці події працювала аварійна команда, якій вдалося припинити витік хімічної речовини та локалізувати аварію. Експерти провели аналіз повітря на місці події та підтвердили відсутність у ньому аміаку після їх оперативних дій.

Міська рада Кременчука підкреслила у своєму повідомленні, що інцидент був обмежений територією м'ясокомбінату і не призвів до виходу небезпечної речовини за межі підприємства. У зв'язку з цим жодної загрози для здоров'я чи життя місцевого населення не було. Таким чином, масштаби аварії було обмежено і було вжито всіх необхідних заходів для мінімізації можливої шкоди.

Нагадаємо, що через інформацію про замінування заводу "Кримський титан" лікарі дали прості рекомендації, які врятують життя у разі хімічної загрози. На підприємстві зберігається близько 200 тонн аміаку, який дуже небезпечний.