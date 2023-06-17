Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Кременчуці стався витік аміаку: є постраждалі arrow

У Кременчуці стався витік аміаку: є постраждалі

17 червня 2023 17:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Кременчуці стався витік аміаку: є постраждалі
Рятувальники везуть потерпілого. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У місті Кременчуці Полтавської області стався витік аміаку на місцевому м'ясокомбінаті. Внаслідок аварії постраждали люди.

Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Читайте також:

Витік аміаку в Кременчуці

Під час цього нещасного випадку двоє співробітників м'ясокомбінату були піддані впливу парів аміаку і в результаті отримали отруєння. Обох працівників було екстрено доставлено до медичного закладу, де їм було поставлено діагноз "отруєння аміаком". Їхній стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

На місці події працювала аварійна команда, якій вдалося припинити витік хімічної речовини та локалізувати аварію. Експерти провели аналіз повітря на місці події та підтвердили відсутність у ньому аміаку після їх оперативних дій.

Міська рада Кременчука підкреслила у своєму повідомленні, що інцидент був обмежений територією м'ясокомбінату і не призвів до виходу небезпечної речовини за межі підприємства. У зв'язку з цим жодної загрози для здоров'я чи життя місцевого населення не було. Таким чином, масштаби аварії було обмежено і було вжито всіх необхідних заходів для мінімізації можливої шкоди.

Нагадаємо, що через інформацію про замінування заводу "Кримський титан" лікарі дали прості рекомендації, які врятують життя у разі хімічної загрози. На підприємстві зберігається близько 200 тонн аміаку, який дуже небезпечний.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB