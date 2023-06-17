В Кременчуге произошла утечка аммиака: есть пострадавшие

Спасатели везут пострадавшего. Фото: УНІАН

В городе Кременчуге Полтавской области произошла утечка аммиака на местном мясокомбинате. Вследствие аварии пострадали люди.

Об этом сообщает Кременчугский городской совет.

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В ходе этого несчастного случая двое сотрудников мясокомбината были подвергнуты воздействию паров аммиака и в результате получили отравление. Оба работника были экстренно доставлены в медицинское учреждение, где им был поставлен диагноз "отравление аммиаком". Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте происшествия работала аварийная команда, которой удалось прекратить утечку химического вещества и локализовать аварию. Эксперты провели анализ воздуха на месте происшествия и подтвердили отсутствие в нем аммиака после их оперативных действий.

Городской совет Кременчуга подчеркнул в своем сообщении, что инцидент был ограничен территорией мясокомбината и не привел к выходу опасного вещества за пределы предприятия. В связи с этим никакой угрозы для здоровья или жизни местного населения не было. Таким образом, масштабы аварии были ограничены и были приняты все необходимые меры для минимизации возможного вреда.

Напомним, что из-за информации о заминировании завода "Крымский титан" врачи дали простые рекомендации, которые спасут жизнь в случае химической угрозы. На предприятии хранится около 200 тонн аммиака, который очень опасен.