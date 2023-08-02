У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: що відомо
У середу, 2 серпня, у Красноярському краї Росії розбився гідролітак. Аварію зафільмували очевидці.
Відповідне відео з'явилось у російських Telegram-каналах.
Що відомо про падіння літака у Красноярському краї
Під час зльоту з річки Дудинка в Красноярському краї Росії приватний гідролітак втратив контроль та розбився об землю на березі. Окрім пілота, на борту перебувала ще одна людина.
"На борту літака були 2 людини. Обидві загинули на місці", — повідомляє МНС Росії.
Як зазначили у відомстві, під час падіння транспорт спалахнув, що призвело до пожежі. Рятувальники погасили вогонь. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, днями в Ростовській області впала ракета.
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