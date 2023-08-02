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У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: що відомо

2 серпня 2023 12:28
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Валерія Пержун
редактор
У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: що відомо
Момент падіння гідролітака на землю. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 2 серпня, у Красноярському краї Росії розбився гідролітак. Аварію зафільмували очевидці.

Відповідне відео з'явилось у російських Telegram-каналах. 

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Під час зльоту з річки Дудинка в Красноярському краї Росії приватний гідролітак втратив контроль та розбився об землю на березі. Окрім пілота, на борту перебувала ще одна людина.

"На борту літака були 2 людини. Обидві загинули на місці", — повідомляє МНС Росії.

Як зазначили у відомстві, під час падіння транспорт спалахнув, що призвело до пожежі. Рятувальники погасили вогонь. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, днями в Ростовській області впала ракета.

Також ми писали про те, що у російському Алтаї впав вертоліт.

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