У Красноярському краї РФ розбився гідролітак: що відомо

Момент падіння гідролітака на землю. Фото: скриншот з відео

У середу, 2 серпня, у Красноярському краї Росії розбився гідролітак. Аварію зафільмували очевидці.

Відповідне відео з'явилось у російських Telegram-каналах.

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Під час зльоту з річки Дудинка в Красноярському краї Росії приватний гідролітак втратив контроль та розбився об землю на березі. Окрім пілота, на борту перебувала ще одна людина.

"На борту літака були 2 людини. Обидві загинули на місці", — повідомляє МНС Росії.

Як зазначили у відомстві, під час падіння транспорт спалахнув, що призвело до пожежі. Рятувальники погасили вогонь. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, днями в Ростовській області впала ракета.

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