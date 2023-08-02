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В Красноярском крае РФ разбился гидросамолет: что известно

2 августа 2023 12:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Красноярском крае РФ разбился гидросамолет: что известно
Момент падения гидросамолета на землю. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 2 августа, в Красноярском крае России разбился гидросамолет. Аварию засняли очевидцы.

Ответное видео появилось в российских Telegram-каналах.

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Во время взлета с реки Дудинка в Красноярском крае России частный гидросамолет потерял контроль и разбился о землю на берегу. Кроме пилота, на борту находился еще один человек.

"На борту самолета находились 2 человека. Оба погибли на месте" , — сообщает МЧС России.

Как отметили в ведомстве, во время падения транспорт вспыхнул, что привело к пожару. Спасатели потушили огонь. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, на днях в Ростовской области впала ракета.

Также мы писали о том, что в российском Алтае упал вертолет.

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