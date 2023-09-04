У Києві сталась пожежа в квартирі, внаслідок якої загинула жінка
У Святошинському районі столиці сталася сильна пожежа. Внаслідок цього загинула киянка.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі пожежі
Учора, 3 вересня, близько 22 години пожежники отримали повідомлення про пожежу в багатоповерхівці за адресою вул. Симиренка, 11, що у Святошинському районі Києва.
Горіла квартира на 14 поверсі, на місці було виявлено тіло жінки.
Пожежу ліквідували о 22:32. Наразі причини пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід.
Додамо, у Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.