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У Києві сталась пожежа в квартирі, внаслідок якої загинула жінка

4 вересня 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві сталась пожежа в квартирі, внаслідок якої загинула жінка
У столиці загинула жінка внаслідок пожежі в Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Святошинському районі столиці сталася сильна пожежа. Внаслідок цього загинула киянка.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі пожежі

Учора, 3 вересня, близько 22 години пожежники отримали повідомлення про пожежу в багатоповерхівці за адресою вул. Симиренка, 11, що у Святошинському районі Києва.

Горіла квартира на 14 поверсі, на місці було виявлено тіло жінки.

Пожежу ліквідували о 22:32. Наразі причини пожежі встановлюють правоохоронці.

 

У столиці загинула жінка внаслідок пожежі в Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

 

У столиці загинула жінка внаслідок пожежі в Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

 

У столиці загинула жінка внаслідок пожежі в Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

 

У столиці загинула жінка внаслідок пожежі в Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід.

Додамо, у Київській області в селі Хотів чоловік намагався самостійно поремонтувати газобалонне обладнання. Внаслідок цього сталась велика пожежа.

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