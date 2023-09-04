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В Киеве произошел пожар в квартире, в результате которой погибла женщина

4 сентября 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве произошел пожар в квартире, в результате которой погибла женщина
В столице погибла женщина в результате пожара в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Святошинском районе столицы произошел сильный пожар . В результате погибла киевлянка.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Детали пожара

Вчера, 3 сентября, около 22 часов пожарные получили сообщение о пожаре в многоэтажке по адресу ул. Симиренко, 11 в Святошинском районе Киева.

Горела квартира на 14 этаже, на месте обнаружено тело женщины.

Пожар был ликвидирован в 22:32. Причины пожара устанавливают правоохранители.

 

В столице погибла женщина в результате пожара в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС

 

В столице погибла женщина в результате пожара в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС

 

В столице погибла женщина в результате пожара в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС

 

В столице погибла женщина в результате пожара в Святошинском районе Киева. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в Буче , горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь.

Добавим, в Киевской области в селе Хотов мужчина пытался самостоятельно поремонтировать газобаллонное оборудование. В результате произошел большой пожар .

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