В Киеве произошел пожар в квартире, в результате которой погибла женщина
В Святошинском районе столицы произошел сильный пожар . В результате погибла киевлянка.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Детали пожара
Вчера, 3 сентября, около 22 часов пожарные получили сообщение о пожаре в многоэтажке по адресу ул. Симиренко, 11 в Святошинском районе Киева.
Горела квартира на 14 этаже, на месте обнаружено тело женщины.
Пожар был ликвидирован в 22:32. Причины пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в Буче , горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь.
Добавим, в Киевской области в селе Хотов мужчина пытался самостоятельно поремонтировать газобаллонное оборудование. В результате произошел большой пожар .