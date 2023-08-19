У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо
Сьогодні, 19 серпня, у Києві чутно потужні вибухи. Повітряну тривогу в столиці не оголошено.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Києві
Звуки вибухів лунають поблизу торгового центру "Променада Парк" на Борщагівці. Місцеві мешканці помітили в небі чорний дим. У мережі пишуть, що вибухи, ймовірно, сталися через побутову проблему.
Реакція Кличка
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що пожежа сталася в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги.
"В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", — додав він.
Що кажуть у ДСНС
У ДСНС розповіли, що о 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.
"Підрозділи ДСНС на місці у складі 22 чоловік особового складу та п'яти одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі 19 серпня пролунали потужні вибухи.
Також ми писали, що сьогодні вночі вибухи було чутно також у Вінниці.