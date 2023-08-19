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У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо

19 серпня 2023 11:21
оновлено: 11:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо
Дим після вибухів у Києві. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 серпня, у Києві чутно потужні вибухи. Повітряну тривогу в столиці не оголошено.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Києві

Звуки вибухів лунають поблизу торгового центру "Променада Парк" на Борщагівці. Місцеві мешканці помітили в небі чорний дим. У мережі пишуть, що вибухи, ймовірно, сталися через побутову проблему.

Реакція Кличка

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що пожежа сталася в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги.

"В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", — додав він.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Що кажуть у ДСНС

У ДСНС розповіли, що о 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.  

"Підрозділи ДСНС на місці у складі 22 чоловік особового складу та п'яти одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва", — йдеться у повідомленні.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час повітряної тривоги на Хмельниччині вночі 19 серпня пролунали потужні вибухи.

Також ми писали, що сьогодні вночі вибухи було чутно також у Вінниці.

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