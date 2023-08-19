В Киеве прогремели мощные взрывы: что известно

Дым после взрывов в Киеве. Фото: соцсети

Сегодня, 19 августа, в Киеве слышны мощные взрывы. Воздушная тревога в столице не объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве

Звуки взрывов раздаются возле торгового центра "Променада Парк" на Борщаговке. Местные жители заметили в небе черный дым. В сети пишут, что взрывы, вероятно, произошли из-за бытовой проблемы.

Реакция Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги.

"В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил он.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Что говорят в ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что в 10:55 в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

"Подразделения ГСЧС на месте в составе 22 человек личного состава и пяти единиц техники гарнизонов Киевской области и г. Киева", — говорится в сообщении.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью, 19 августа, раздались мощные взрывы.

Также мы писали, что сегодня ночью взрывы были слышны также в Виннице.