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В Киеве прогремели мощные взрывы: что известно

19 августа 2023 11:21
обновлено: 11:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве прогремели мощные взрывы: что известно
Дым после взрывов в Киеве. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 августа, в Киеве слышны мощные взрывы. Воздушная тревога в столице не объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Звуки взрывов раздаются возле торгового центра "Променада Парк" на Борщаговке. Местные жители заметили в небе черный дым. В сети пишут, что взрывы, вероятно, произошли из-за бытовой проблемы.

Реакция Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги.

"В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил он.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Что говорят в ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что в 10:55 в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.  

"Подразделения ГСЧС на месте в составе 22 человек личного состава и пяти единиц техники гарнизонов Киевской области и г. Киева", — говорится в сообщении.

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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области ночью, 19 августа, раздались мощные взрывы.

Также мы писали, что сегодня ночью взрывы были слышны также в Виннице.

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