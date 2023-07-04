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У Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами прапору США

4 липня 2023 23:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами прапору США
"Батьківщина-Мати" в кольорах прапору США. Фото: Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні в Києві найбільший монумент країни "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами американського прапора. Таким чином Україна привітала Сполучені Штати з Днем Незалежності, який щороку святкують 4 липня.

Відповідне відео оприлюднив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Батьківщина-Мати" в кольорах прапору США

На відео видно, як кольори українського прапора змінюються барвами прапора США.

Нагадаємо, що щороку 4 липня Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності. Сьогодні американці святкують уже 247-у річницю незалежності. Це свято у США було засноване на честь ухвалення Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

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