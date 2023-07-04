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В Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами флага США

4 июля 2023 23:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами флага США
"Родина-Мать" в цветах флага США. Фото: Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня в Киеве самый большой монумент страны "Родину-Мать" подсветили цветами американского флага. Таким образом Украина поздравила Соединенные Штаты с Днем Независимости, который ежегодно празднуют 4 июля.

Соответствующее видео обнародовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Родина-Мать" в цветах флага США

На видео видно, как цвета украинского флага сменяются красками флага США.

Напомним, что ежегодно 4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают День Независимости. Сегодня американцы празднуют уже 247-ю годовщину независимости. Этот праздник в США основан на честь принятия Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

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