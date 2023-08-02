Чоловік та люди у військовій формі. Фото: скриншот з відео

У Хмельницькому сталася бійка між чоловіком та людьми у військовій формі. На місце події прибула поліція.

Відео поширилось у Telegram-каналах.

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Бійка у Хмельницькому

На відео можна побачити, як чоловік під час конфлікту знімає на телефон людей у військовій формі. Один з них викинув смартфон з його рук. Після цього чоловік почав битися з людиною у військовій формі.

У Telegram-каналах пишуть, що бійка сталася через вручення повісток.

Пізніше на місце події приїхала поліція.

Нагадаємо, Тячівський районний суд Закарпатської області ухвалив вирок чоловікові, який відмовився від отримання повістки, посилаючись на свої релігійні переконання. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу, проте його було звільнено від ув'язнення.

Також ми писали, що на Хмельниччині працівники місцевої ТЦК потрапили у скандал після того, як увірвалися до приватного будинку. Вони терміново мали вручити повістку чоловіку, який там проживав.

Додамо, дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгороді її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.