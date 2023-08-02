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В Хмельницком произошла драка между мужчиной и людьми в военной форме

2 августа 2023 23:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницком произошла драка между мужчиной и людьми в военной форме
Мужчина и люди в военной форме. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницком произошла драка между мужчиной и людьми в военной форме. На место происшествия прибыла полиция.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть, как мужчина во время конфликта снимает на телефон людей в военной форме. Один из них выкинул смартфон из его рук. После этого мужчина начал драться с человеком в военной форме.

В Telegram-каналах пишут, что драка произошла из-за вручения повесток.

Позже на место происшествия приехала полиция.

Напомним, Тячевский районный суд Закарпатской области вынес приговор мужчине, который отказался от получения повестки, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, однако он был освобожден от заключения.

Также мы писали, что в Хмельницкой области работники местной ТЦК попали в скандал после того, как ворвались в частный дом. Они срочно должны были вручить повестку проживавшему там мужчине.

Напомним, жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, стал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

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