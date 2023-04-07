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У Херсонській області 22-річний чоловік підірвався на міні

7 квітня 2023 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поле з мінами/Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсонській області чоловік підірвався на міні. Внаслідок інциденту він отримав травми обличчя.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

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Деталі

"В поліцію надійшло повідомлення, що у лікарню смт Велика Олександрівка доставили 22-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою обличчя, загрози його життю немає", — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що в полі поблизу смт Архангельське чоловік хотів самостійно очистити землю від мін-пелюсток. Він збирав їх лопатою. Одна з мін вибухнула і травмувала потерпілого.

Поліція вкотре нагадує громадянам про мінну небезпеку на деокупованих територіях Херсонської області. 

"Не дозволяється обробляти поля, відвідувати ліси, лісосмуги, не можна виходити на узбіччя доріг, поки ці території не перевірені саперами. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку поліцію та спеціалістів ДСНС", — наголосили у поліції.

Нагадаємо, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України, за оцінкою Світового банку, буде коштувати 37,4 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

Також ми писали, що поблизу села Шляхове, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався чоловік. Від отриманих пошкоджень він загинув на місці.

Додамо, у Херсонській області російська міна убила двох людей і тяжко поранила третього. На російський боєприпас наїхав автомобіль працівників Херсонського обленерго.

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