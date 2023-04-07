В Херсонской области 22-летний мужчина подорвался на мине

Поле с минами/Фото: ГСЧС

В Херсонской области мужчина взорвался на мине. В результате инцидента он получил травмы лица.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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"В полицию поступило сообщение, что в больницу пгт Большая Александровка доставили 22-летнего мужчину с минно-взрывной травмой лица, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в поле близ пгт Архангельское мужчина хотел самостоятельно очистить землю от мин-лепестков. Он собирал их лопатой. Одна из мин взорвалась и травмировала потерпевшего.

Полиция еще раз напоминает гражданам о минной опасности на деоккупированных территориях Херсонской области.

"Не разрешается обрабатывать поля, посещать леса, лесополосы, нельзя выходить на обочину дорог, пока эти территории не проверены саперами. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке полицию и специалистов ГСЧС", — подчеркнули в полиции.

Напомним, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию Украины, по оценке Всемирного банка, будет стоить 37,4 млрд долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, только потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов.

Также мы писали, что вблизи села Шляхово Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мужчина. От полученных повреждений он погиб на месте.

Добавим, в Херсонской области российская мина убила двух человек и тяжело ранила третьего. На российский боеприпас наехал автомобиль работников Херсонского облэнерго.