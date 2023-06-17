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У Херсоні встановили особи нападників на волонтера, — Прокудін

17 червня 2023 17:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Херсоні встановили особи нападників на волонтера, — Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Херсоні невідомі люди побили волонтера, який займався евакуацією населення. Незабаром поліція встановила особи нападників.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що відомо про напад на волонтера

"Нападників на відомого в Херсоні волонтера — встановлено. Наразі з цими нелюдами розбирається поліція, зареєстровано кримінальне провадження", — каже Прокудін.

Волонтера звати Карен. Він активно займався евакуацією людей з Херсона, постачанням гуманітарної допомоги до міста, організацією зборів коштів на військові потреби, а також веденням власного Telegram.

Інформацію про фізичне насильство щодо волонтера поширив місцевий журналіст Костянтин Риженко. Очевидці подій також підтвердили те, що сталося, опублікувавши відеозапис інциденту. Вони висловили думку про те, що причиною агресії стало невдоволення нападників регулярними діями Карена з евакуації населення.

Нагадаємо, що прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової напали на Тараса Чорновола у Києві. Вони облили його невідомою рідиною з пляшки й зеленкою, після чого кинули в смітник.

Також ми писали, що у Києві вчинили напад на українського художника Даніеля Скрипника. У бік художника кидали гомофобні висловлювання.

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