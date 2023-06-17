В Херсоне установили личности нападавших на волонтера, — Прокудин
В Херсоне неизвестные люди избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вскоре полиция установила личности нападавших.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Что известно про нападение на волонтера
"Нападающих на известного в Херсоне волонтера — установлено. В настоящее время с этими извергами разбирается полиция, зарегистрировано уголовное производство", — говорит Прокудин.
Волонтера зовут Карен. Он активно занимался эвакуацией людей из Херсона, поставками гуманитарной помощи в город, организацией сборов средств на военные нужды, а также ведением собственного Telegram.
Информацию о физическом насилии в отношении волонтера распространил местный журналист Константин Рыженко. Очевидцы событий также подтвердили произошедшее, опубликовав видеозапись инцидента. Они выразили мнение о том, что причиной агрессии стало недовольство нападавших регулярными действиями Карена по эвакуации населения.
Напомним, что сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой напали на Тараса Чорновола в Киеве. Они облили его неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, после чего бросили в помойку.
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