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В Херсоне установили личности нападавших на волонтера, — Прокудин

17 июня 2023 17:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсоне установили личности нападавших на волонтера, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото:Херсонская ОВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсоне неизвестные люди избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вскоре полиция установила личности нападавших.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Нападающих на известного в Херсоне волонтера — установлено. В настоящее время с этими извергами разбирается полиция, зарегистрировано уголовное производство", — говорит Прокудин.

Волонтера зовут Карен. Он активно занимался эвакуацией людей из Херсона, поставками гуманитарной помощи в город, организацией сборов средств на военные нужды, а также ведением собственного Telegram.

Информацию о физическом насилии в отношении волонтера распространил местный журналист Константин Рыженко. Очевидцы событий также подтвердили произошедшее, опубликовав видеозапись инцидента. Они выразили мнение о том, что причиной агрессии стало недовольство нападавших регулярными действиями Карена по эвакуации населения.

Напомним, что сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой напали на Тараса Чорновола в Киеве. Они облили его неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, после чего бросили в помойку.

Также мы писали, что в Киеве совершили нападение на украинского художника Даниэля Скрипника. В сторону художника бросали гомофобные высказывания.

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