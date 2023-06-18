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У Казахстані озброєний чоловік захопив у заручники працівників банку: почався штурм

18 червня 2023 13:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Казахстані озброєний чоловік захопив у заручники працівників банку: почався штурм
Штурм банку. Фото: скриншот з відео ASTRA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Астані (столиця Казахстану) озброєний чоловік зайшов у відділення банку Kaspi та закрився всередині з відвідувачами. Поліція оточила місце злочину і веде перемовини.

Про це повідомляє POLISIA.KZ.

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Відомо, що чоловік утримує одну з жінок з пістолетом біля її скроні.

За інформацією ЗМІ, злочинець одягнений у бронежилет, проте у МВС країни цю інформацію спростовують. Журналісти також з’ясували ім’я чоловіка.

Ім'я зловмисника

Ймовірно, це 30-річний Аліхан Мурадов. З 2013 року він стоїть на обліку в наркодиспансері і двічі був підозрюваним у кримінальних справах.

У пресслужбі банку повідомили, що в будівлі клієнтів немає, лише працівники. З моменту проголошення ультиматуму чоловіка минула вже година.

Наразі в Астані поліцейські почали штурмувати банк.

Його вже затримали. Усіх утримуваних звільнили.

Нагадаємо, раніше на Одещині правопорушник здійснив анонімний дзвінок на лінію екстреного виклику "102" і повідомив про закладену бомбу в поліцейському відділі міста Чорноморськ, після чого припинив з'єднання. Відразу після отримання повідомлення, експерти з вибухотехнічної безпеки ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію підрозділу поліції і не знайшли жодних слідів вибухових пристроїв.

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