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В Казахстане вооруженный мужчина захватил в заложники работников банка: начался штурм

18 июня 2023 13:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Казахстане вооруженный мужчина захватил в заложники работников банка: начался штурм
Штурм банка. Фото: скриншот с видео ASTRA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Астане (столица Казахстана) вооруженный мужчина вошел в отделение банка Kaspi и закрылся внутри с посетителями. Полиция оцепила место преступления и ведет переговоры.

Об этом сообщает POLISIA.KZ.

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Есть ли заложники

Известно, что мужчина стоит возле одной из женщин с пистолетом у ее виска.

По информации СМИ, преступник одет в бронежилет, однако в МВД страны эту информацию опровергают. Журналисты также выяснили имя мужчины.

Имя злоумышленника

Вероятно, это 30-летний Алихан Мурадов. С 2013 года он состоит на учете в наркодиспансере и дважды был подозреваемым по уголовным делам.

В пресс-службе банка сообщили, что в здании клиентов нет, только работники. С момента провозглашения ультиматума мужчины прошел уже час.

В настоящее время в Астане полицейские начали штурмовать банк.

Его уже задержали. Всех удерживаемых освободили.

Напомним, ранее в Одесской области правонарушитель совершил анонимный звонок на линию экстренного вызова "102" и сообщил о заложенной бомбе в полицейском отделе города Черноморск, после чего прекратил соединение. Сразу после получения сообщения эксперты по взрывотехнической безопасности тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию подразделения полиции и не нашли никаких следов взрывных устройств.

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