У Канаді додали вивчення історії Голодомору в Україні у шкільну програму

Люди біля мобільного класу з вивчення Голодомору. Фото: Тетяна Добонова

З осені 2025 року старшокласники у найбільш заселеній у Канаді провінції Онтаріо вивчатимуть історію Голодомору 1932-1933 років в Україні. Це допоможе школярам зрозуміти вплив Голодомору на українську громаду в Канаді.

Про це повідомив міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче.

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We are standing up for Canadian values 🇨🇦



Proud to announce that all students will learn about the #Holodomor & the brutal consequences of extreme political ideologies like Communism & Marxism.



Ensuring the next generation embraces democracy & freedom, & never sits on the… pic.twitter.com/E93Dwaoz74 — Stephen Lecce (@Sflecce) November 28, 2023

Впровадження вивчення Голодомору у канадських школах

Міністр зазначив, що це допоможе школярам винести із цієї частини історії урок, який допоможе "ніколи не залишатися сторонніми спостерігачами перед злом". Він закликав пам'ятати про терор на українських територіях і вказав, що "голод проти українського народу був актом геноциду". Варто додати, що уряд Канади визнав Голодомор актом геноциду проти українського народу ще у 2008 році.

"Ми відстоюємо канадські цінності. З гордістю повідомляємо, що всі школярі вивчатимуть Голодомор і жорстокі наслідки екстремістських політичних ідеологій, таких як комунізм та марксизм", — написав у Х Лечче.

Стівен Лечче та представники Канадсько-українського фонду. Фото: Стівен Лечче

Фінансова допомога для Канадсько-українського фонду

Під час свого виступу на пресконференції 28 листопада Лечче також оголосив про виділення 400 тис. канадських доларів Канадсько-українському фонду. Це зроблено з метою продовження Національного туру щодо підвищення інформованості про Голодомор. Йдеться про мобільний клас з інтерактивними, практичними уроками про Голодомор.

Нагадаємо, духовенство, українська громада у Вашингтоні та американські урядовці спільно молилися за пам'ять жертв Голодомору в Україні та ставили свічки пам'яті до меморіалу в столиці Америки. Як у Сполучених Штатах вшановували пам'ять жертво терору 1932-1933 років минулого століття — у матеріалі Уляни Бойчук із Вашингтону.

Додамо, українська команда розробників відеоігор Stellarium.gaming нещодавно презентувала перший трейлер свого нового проєкту — гри під назвою "Голодний шлях" (Famine Way). Ця гра створена до 90-х роковин Голодомору та розповідає про події цієї трагедії в Україні у 1932-1933 роках через перспективу десятирічної дівчинки.