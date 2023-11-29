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В Канаде добавили изучение истории Голодомора в Украине в школьную программу

29 ноября 2023 10:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Канаде добавили изучение истории Голодомора в Украине в школьную программу
Люди возле мобильного класса по изучению Голодомора. Фото: Татьяна Добонова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

С осени 2025 года старшеклассники в самой заселенной в Канаде провинции Онтарио будут изучать историю Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Это поможет школьникам понять влияние Голодомора на украинское общество в Канаде.

Об этом сообщил министр образования Онтарио Стивен Лечче.

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Министр отметил, что это поможет школьникам извлечь из этой части истории урок, который поможет "никогда не оставаться сторонними наблюдателями перед злом". Он призвал помнить о терроре на украинских территориях и указал, что "голод против украинского народа был актом геноцида". Следует добавить, что правительство Канады признало Голодомор актом геноцида против украинского народа еще в 2008 году.

"Мы отстаиваем канадские ценности. С гордостью сообщаем, что все школьники будут изучать Голодомор и жестокие последствия экстремистских политических идеологий, таких как коммунизм и марксизм", — написал в Х Лечче.

Стивен Лечче
Стивен Лечче и представители Канадско-украинского фонда. Фото: Стивен Лечче

Финансовая помощь для Канадско-украинского фонда

Во время своего выступления на пресс-конференции 28 ноября Лечче также объявил о выделении 400 тыс. канадских долларов Канадско-украинскому фонду. Это сделано с целью продления Национального тура по повышению информированности о Голодоморе. Речь идет о мобильном классе с интерактивными, практическими уроками о Голодоморе.

Напомним, духовенство, украинское общество в Вашингтоне и американские члены правительства совместно молились за память жертв Голодомора в Украине и ставили свечи памяти к мемориалу в столице Америки. Как в Соединенных Штатах почтили память жертв террора 1932-1933 годов прошлого века — в материале Ульяны Бойчук из Вашингтона.

Украинская команда разработчиков видеоигр Stellarium.gaming недавно презентовала первый трейлер своего нового проекта — игры под названием "Голодный путь" (Famine Way). Эта игра создана к 90-й годовщине Голодомора и рассказывает о событиях этой трагедии в Украине в 1932-1933 годах через перспективу десятилетней девочки.

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