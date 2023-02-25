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У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих

25 лютого 2023 16:12
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: відео
Вибухи сталися на узбіччі дороги
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час марафону в англомовних районах Камеруну прогриміли вибухи. Внаслідок детонації трьох саморобних вибухових пристроїв, за попередніми даними, постраждали 19 учасників марафону "Гонка надії".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ

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Що трапилося

За словами свідків, бомби вибухнула на узбіччі дороги у момент, коли десятки спортсменів пробігали повз. У місцевій поліції заявили, що у місті Буеа здетонувало три вибухові пристрої. 

Очевидці події зазначають, що один із вибухових пристроїв був закладений у смітнику, ще один – в автомобілі. 

Відповідальність за теракт взяло одне із сепаратистських угруповань — озброєне крило Керівної ради Амбазонії.

Попри вибух, змагання все ж продовжилося. Учасники марафону вирішили завершити забіг. 

Нагадаємо, раніше влада Камеруну виявила два випадки зараження вірусом Марбург. Хвороба дуже схожа на пропасницю Ебола.

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