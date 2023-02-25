У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: відео

Вибухи сталися на узбіччі дороги

Під час марафону в англомовних районах Камеруну прогриміли вибухи. Внаслідок детонації трьох саморобних вибухових пристроїв, за попередніми даними, постраждали 19 учасників марафону "Гонка надії".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Що трапилося

За словами свідків, бомби вибухнула на узбіччі дороги у момент, коли десятки спортсменів пробігали повз. У місцевій поліції заявили, що у місті Буеа здетонувало три вибухові пристрої.

Une explosion s'est produite pendant une course au Cameroun.



Au moins 19 athlètes ont été blessés. pic.twitter.com/ZVPYWpXBdO — Claire L. - Royaliste Légitimiste - PNM 9778C (@secours_claire) February 25, 2023

Очевидці події зазначають, що один із вибухових пристроїв був закладений у смітнику, ще один – в автомобілі.

🚨Attaque terroriste au Cameroun 🇨🇲 ! Pendant l’ascension du mont cameroun ( la course de l’espoir ) de l’édition 2023 une bombe explose lors du passage des courriers! De nombreuses victimes sont à déplorer !😭 pic.twitter.com/RbTHUKKBY7 — Jean Pierre Lord (@JeanPierreLord2) February 25, 2023

Відповідальність за теракт взяло одне із сепаратистських угруповань — озброєне крило Керівної ради Амбазонії.

Попри вибух, змагання все ж продовжилося. Учасники марафону вирішили завершити забіг.

Нагадаємо, раніше влада Камеруну виявила два випадки зараження вірусом Марбург. Хвороба дуже схожа на пропасницю Ебола.