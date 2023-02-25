У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: відео

У Камеруні під час марафону терористи підірвали три бомби: багато постраждалих
Під час марафону в англомовних районах Камеруну прогриміли вибухи. Внаслідок детонації трьох саморобних вибухових пристроїв, за попередніми даними, постраждали 19 учасників марафону "Гонка надії".
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
-
Макрон планує відвідати Китай, щоб чинити тиск на рф
-
Виплати у 20 тисяч: на Одещині допомагатимуть дітям військовополонених
-
152 роки з народження Лесі Українки: цікаві та маловідомі факти із життя поетеси, які ви могли не знати
-
Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України, — Reuters
-
Загроза не минає: росія вивела у Чорне море дев'ять кораблів
-
У Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа: перші подробиці
-
Відео в YouTube будуть дублюватися різними мовами
-
Грант на утримання худоби та птиці: хто може взяти участь на Одещині
-
На честь захисників острова Зміїний та Азовсталі: в Ізмаїлі перейменували ще кілька вулиць
-
Дощі та потепління до +16: прогноз погоди на завтра
Що трапилося
За словами свідків, бомби вибухнула на узбіччі дороги у момент, коли десятки спортсменів пробігали повз. У місцевій поліції заявили, що у місті Буеа здетонувало три вибухові пристрої.
Une explosion s'est produite pendant une course au Cameroun.— Claire L. - Royaliste Légitimiste - PNM 9778C (@secours_claire) February 25, 2023
Au moins 19 athlètes ont été blessés. pic.twitter.com/ZVPYWpXBdO
Очевидці події зазначають, що один із вибухових пристроїв був закладений у смітнику, ще один – в автомобілі.
🚨Attaque terroriste au Cameroun 🇨🇲 ! Pendant l’ascension du mont cameroun ( la course de l’espoir ) de l’édition 2023 une bombe explose lors du passage des courriers! De nombreuses victimes sont à déplorer !😭 pic.twitter.com/RbTHUKKBY7— Jean Pierre Lord (@JeanPierreLord2) February 25, 2023
Відповідальність за теракт взяло одне із сепаратистських угруповань — озброєне крило Керівної ради Амбазонії.
Попри вибух, змагання все ж продовжилося. Учасники марафону вирішили завершити забіг.
Нагадаємо, раніше влада Камеруну виявила два випадки зараження вірусом Марбург. Хвороба дуже схожа на пропасницю Ебола.