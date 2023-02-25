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В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

25 февраля 2023 16:12
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: видео
Взрывы произошли на обочине дороги
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во время марафона в англоязычных районах Камеруна прогремели взрывы. В результате детонации трех самодельных взрывных устройств, по предварительным данным, пострадали 19 участников марафона "Гонка надежды".

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что случилось

По словам свидетелей, бомбы взорвались на обочине дороги в момент, когда десятки спортсменов пробегали мимо. В местной полиции заявили, что в городе Буэа сдетонировало три взрывных устройства.

Очевидцы происшествия отмечают, что одно из взрывных устройств было заложено в мусорнике, еще одно – в автомобиле.

Ответственность за теракт взяла одна из сепаратистских группировок — вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии.

Несмотря на взрыв, соревнование все же продолжилось. Участники марафона решили завершить забег.

Напомним, ранее власти Камеруна обнаружили два случая заражения вирусом Марбург. Болезнь очень похожа на лихорадку Эбола.

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