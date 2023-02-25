В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: видео

Взрывы произошли на обочине дороги

Во время марафона в англоязычных районах Камеруна прогремели взрывы. В результате детонации трех самодельных взрывных устройств, по предварительным данным, пострадали 19 участников марафона "Гонка надежды".

Об этом сообщают местные СМИ.

Что случилось

По словам свидетелей, бомбы взорвались на обочине дороги в момент, когда десятки спортсменов пробегали мимо. В местной полиции заявили, что в городе Буэа сдетонировало три взрывных устройства.

Une explosion si's produite pendant une course в Cameroun.



Au moins 19 athlètes on été blessés. pic.twitter.com/ZVPYWpXBdO - Claire L. - Royaliste Légitimiste - PNM 9778C (@secours_claire) 25 февраля 2023

Очевидцы происшествия отмечают, что одно из взрывных устройств было заложено в мусорнике, еще одно – в автомобиле.

🚨 Attaque terroriste au Cameroun 🇨🇲 ! Pendent la ascension du mont cameroun (la course de l'espoir) de l'édition 2023 une bomba explose lors du passage des courriers! De nomuses victimes sont à deplorer !😭 pic.twitter.com/RbTHUKKBY7 — Jean Pierre Lord (@JeanPierreLord2) February 25, 2023

Ответственность за теракт взяла одна из сепаратистских группировок — вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии.

Несмотря на взрыв, соревнование все же продолжилось. Участники марафона решили завершить забег.

Напомним, ранее власти Камеруна обнаружили два случая заражения вирусом Марбург. Болезнь очень похожа на лихорадку Эбола.