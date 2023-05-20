У Японії Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Британії
Сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії. Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії.
Про це інформує президент України Володимир Зеленський.
Президент в Японії
Вчора, 19 травня, стартував триденний саміт країн G7. На якому обговорювались санкції проти РФ та посилення дій ЄС щодо підтримки України.
Президент України прибув до Японії, щоб зустрітись з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
"Подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів", — написав Володимир Зеленський.
Також він додав, що вони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час перемовин у Великій Британії, які відбулися 14 травня.
"Поспілкувалися про розвиток двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією та скоординували наші позиції напередодні участі в саміті "Групи семи", — сказав президент України.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава Української держави візьме участь у саміті Великої сімки і проведе важливі переговори з партнерами та друзями нашої країни.