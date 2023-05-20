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В Японии Зеленский встретился с премьер-министром Британии

20 мая 2023 13:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Японии Зеленский встретился с премьер-министром Британии
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Фото: Офис Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию. Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Вчера, 19 мая, стартовал трехдневный саммит стран G7. На котором обсуждались санкции против РФ и усиление действий ЕС по поддержке Украины.

Президент Украины прибыл в Японию, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", — написал Владимир Зеленский.

Зеленский в Японии
Владимир Зеленский встретился с Риши Сунаком. Фото: Общественное

Также он добавил, что они обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время состоявшихся 14 мая переговоров в Великобритании.

"Пообщались о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали наши позиции в преддверии участия в саммите "Группы семи", — сказал Президент Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава Украинского государства примет участие в саммите Большой семерки и проведет важные переговоры с партнерами и друзьями нашей страны.

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