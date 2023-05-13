У Японії країни G7 обговорили китайський "економічний примус"

Зустріч міністрів фінансів Великої сімки та керівників центральних банків у Японії. Фото: Reuters

Вчора, 12 травня, у Японії зустрілись міністри фінансів Великої сімки та керівники центральних банків. Країни G7 обговорили використання Китаєм "економічного примусу" у своїх ділових операціях за кордоном.

Про це інформує Reuters.

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"Економічний примус" Китаю

"Основна заява G7 має включати розділ, що стосується Китаю, зі списком проблем, які включають економічний примус та іншу поведінку, яку ми бачили саме з боку Китайської народної республіки", — сказав один з чиновників.

Також окрема "заява про економічну безпеку більше буде говорити про інструменти", яку використовуються для протидії примусовим зусиллям з боку будь-яких відповідальних країн, включаючи планування та координацію, сказав він. У кожному разі можна очікувати, що заяви виходять далі, ніж попередні заяви G7.

У квітні 2023 року Китай назвав заяву МЗС країн G7, яка торкалася подібних тем, "повною зарозумілості та упередженого ставлення до Китаю", і подав скарги до організатора G7 цього року.

Спільна заява, яку щороку публікують усі лідери G7, має на меті сигналізувати про те, що потужні країни погоджуються з низки політичних та економічних питань.

"Ми не за роз’єднання економіки США та Китаю, ми за зменшення ризиків, ми за диверсифікацію. Цей принцип дуже об’єднує", — сказав американський політик.

Основна тема переговорів G7

Зазначається, що зустріч G7 стане перевіркою того, наскільки члени, усі багаті демократії, можуть погодитися щодо спільного підходу до Китаю, другої за величиною економіки світу. Умови щодо Китаю були основною темою переговорів. Політики зосередилися на зменшенні "надмірної залежності" ланцюгів постачання своїх країн від китайського виробництва, зокрема шляхом партнерства з країнами з низьким та середнім рівнем доходу.

"США хочуть отримати щось тверде на папері в плані угоди, і інші країни зацікавлені, але вони не настільки зацікавлені в тому, щоб викласти на папері деталі щодо цих різноманітних інструментів та інструментів економічного державного управління", — сказав старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради Джош Ліпскі.

Також повідомляється, що деякі члени G7 скептично ставляться до підписання контролю над зовнішніми інвестиціями в Китай. Дана політика розробляється для того, щоб позбавити військових КНР доступу до інструментів, які вони могли б використати для досягнення технологічної переваги. Адже багато хто в адміністрації США розглядає їх як доповнення до експортного контролю, що обмежує доступ до деяких напівпровідників, які мають ту саму мету.

"Звичайно, кожен член G7 певною мірою збирається прокладати свій власний шлях щодо Китаю, і все ж існує певний набір принципів, які об’єднують G7 у спільному підході до Китаю", — сказав американський чиновник.

Нагадаємо, що Американський уряд опинився перед загрозою дефолту. Через це президент США Джо Байден може навіть пропустити саміт Великої сімки у Токіо.