В Японии страны G7 обсудили китайское "экономическое принуждение"

Встреча министров финансов Большой семерки и глав центральных банков в Японии. Фото: Reuters

12 мая в Японии встретились министры финансов Большой семерки и руководители центральных банков. Страны G7 обсудили использование Китаем "экономического принуждения" в своих деловых операциях за границей.

Об этом информирует Reuters.

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"Экономическое принуждение" Китая

"Основное заявление G7 должно включать раздел, касающийся Китая, со списком проблем, включающих экономическое принуждение и другое поведение, которое мы видели именно со стороны Китайской народной республики", — сказал один из чиновников.

Также отдельное "заявление об экономической безопасности будет больше говорить об инструментах", которые используются для противодействия принудительным усилиям со стороны любых ответственных стран, включая планирование и координацию, сказал он. В любом случае можно ожидать, что заявления получаются дальше предыдущих заявлений G7.

В апреле 2023 года Китай назвал заявление МИД стран G7, затрагивавшее подобные темы, "полным высокомерием и предвзятого отношения к Китаю", и подал жалобы к организатору G7 в этом году.

Совместное заявление, которое ежегодно публикуют все лидеры G7, направлено на сигнализацию о том, что мощные страны соглашаются по ряду политических и экономических вопросов.

"Мы не за разъединение экономики США и Китая, мы за уменьшение рисков, мы за диверсификацию. Этот принцип очень объединяет", — сказал американский политик.

Основная тема переговоров G7

Отмечается, что встреча G7 станет проверкой того, насколько члены, все богатые демократии, могут согласиться по поводу совместного подхода к Китаю, второй по величине экономики мира. Условия Китая были основной темой переговоров. Политики сосредоточились на уменьшении "чрезмерной зависимости" цепей поставок своих стран от китайского производства, в частности, путем партнерства со странами с низким и средним уровнем дохода.

"США хотят получить что-то твердое на бумаге в плане соглашения, и другие страны заинтересованы, но они не столь заинтересованы в том, чтобы выложить на бумаге детали этих разнообразных инструментов и инструментов экономического государственного управления", — сказал старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета Джош Липски.

Также сообщается, что некоторые члены G7 скептически относятся к подписанию контроля над внешними инвестициями в Китай. Данная политика разрабатывается для того, чтобы лишить военных КНР доступа к инструментам, которые они могли использовать для достижения технологического преимущества. Ведь многие в администрации США рассматривают их как дополнение к экспортному контролю, что ограничивает доступ к некоторым полупроводникам, имеющим ту же цель.

"Конечно, каждый член G7 в определенной степени собирается прокладывать свой собственный путь по Китаю, и все же существует определенный набор принципов, объединяющих G7 в совместном подходе к Китаю", — сказал американский чиновник.

Напомним, что американское правительство оказалось перед угрозой дефолта. Поэтому президент США Джо Байден может даже пропустить саммит Большой семерки в Токио.