Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" Путіна arrow

У ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" Путіна

27 жовтня 2023 19:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" Путіна
Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Громадяни України мають зі стриманістю реагувати на чутки щодо "смерті" президента РФ Володимира Путіна. Нещодавно такі фейкові новини поширилися мережею.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Реакція української розвідки

"Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна, це якісь анонімні Telegram-канали повідомляють. Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано", — пояснив він.

За словами Юсова, всі бажають того, аби такі новини опублікували якнайвидше, проте не через анонімні телеграм-канали.

Він зауважив, що такі дані містять штучний та інспірований характер.

Що відомо про чергову "смерть" Путіна

У російських телеграм-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.

Нагадаємо, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, чому ігри щодо новин про "смерть" Путіна вигідні для Кремля та як вони впливають на інфопростір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі