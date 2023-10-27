У ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" Путіна

Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Громадяни України мають зі стриманістю реагувати на чутки щодо "смерті" президента РФ Володимира Путіна. Нещодавно такі фейкові новини поширилися мережею.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Реакція української розвідки

"Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна, це якісь анонімні Telegram-канали повідомляють. Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано", — пояснив він.

За словами Юсова, всі бажають того, аби такі новини опублікували якнайвидше, проте не через анонімні телеграм-канали.

Він зауважив, що такі дані містять штучний та інспірований характер.

Що відомо про чергову "смерть" Путіна

У російських телеграм-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.

Нагадаємо, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, чому ігри щодо новин про "смерть" Путіна вигідні для Кремля та як вони впливають на інфопростір.