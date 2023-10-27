В ГУР прокомментировали информацию об очередной "смерти" Путина

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Граждане Украины должны со сдержанностью реагировать на слухи о "смерти" президента РФ Владимира Путина. Недавно такие фейковые новости распространились по сети.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

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Реакция украинской разведки

"Если мы о слухах вокруг смерти Путина, это какие-то анонимные Telegram-каналы сообщают. Дальше мы должны анализировать, кому это на пользу и кому выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно", — объяснил он.

По словам Юсова, все желают того, чтобы такие новости опубликовали как можно скорее, однако не из анонимных телеграмм-каналов.

Он отметил, что такие данные содержат искусственный и инспирированный характер.

Что известно об очередной "смерти" Путина

В российских телеграмм-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.

Напомним, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, почему игры по поводу новостей о "смерти" Путина выгодны для Кремля и как они влияют на инфопространство.