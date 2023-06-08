У ГУР натякнули, що можуть повернути депутата-втікача Трубіцина в Україну

Депутат Київради Владислав Трубіцин. Фото: google.com

Українська розвідка сподівається, що обвинувачений в хабарництві депутат Київради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин повернеться в Україну і відповість по всіх законах правосуддя. Інакше його повернуть в Україні в інший спосіб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю УП.

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Відповідаючи на питання, чи не шкодують в ГУР про те, що видали спеціальний лист на вимогу іншої структури, завдяки чому Трубіцин виїхав за кордон і зараз не виходить на зв'язок, Юсов відповів, що це питання не про прізвище, а питання про систему.

"На той момент ні в прикордонної служби, ні в тих, хто подавав лист, ні в тих, хто його підписував, не було законних підстав не випускати цю особу за територію. Не було таких підстав. Але, звичайно, такі речі не повинні повторюватись", — зазначив представник розвідки.

Юсов висловив сподівання, що депутат Трубіцин повернеться і візьме активну участь у діях, які пов’язані з правосуддям. Проте якщо цього не станеться, у ГУР не відкинули варіант, що він може повернутися в Україну в інший спосіб.

"В якийсь інший спосіб. Якби у прикордонної служби була позначка навпроти цього прізвища, що є підозра, є обмеження по виїзду, його б не випустили навіть з листом. Лист — це не індульгенція", — наголосив Юсов.

Що передувало

У травні журналісти "Схем" з'ясували, що депутат Київради Владислав Трубіцин 13 травня виїхав в Польщу через пункт пропуску на своєму авто завдяки листу від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Це сталося за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні хабаря.

Журналісти ознайомились зі змістом цього листа, датованим 27 січня 2023 року. У ньому Буданов звертається до голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека з проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам, серед яких був Трубіцин.

Нагадаємо, що 9 лютого 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина та інших осіб за фактом отримання хабаря.

Наступного дня депутату Київради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину повідомили про підозру.

ВАКС обрав п’ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Для депутата, зокрема, визначено заставу в 14,8 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро 14 лютого оприлюднило відео перемовин Владислава Трубіцина та п’ятьох учасників корупційної схеми.

Уже 16 лютого депутат Київради вийшов під заставу.

А зовсім нещодавно, 5 червня, ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина. Його звинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.