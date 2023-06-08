В ГУР намекнули, что могут вернуть беглого депутата Трубицина в Украину

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Фото: google.com

Украинская разведка надеется, что обвиняемый во взяточничестве депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын вернется в Украину и ответит по всем законам правосудия. Иначе его вернут в Украину другим способом.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью УП.

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Отвечая на вопрос, не жалеют ли в ГУР о том, что выдали специальное письмо по требованию другой структуры, благодаря чему Трубицын уехал за границу и сейчас не выходит на связь, Юсов ответил, что этот вопрос не фамилии, а вопрос системы.

"На тот момент ни у пограничной службы, ни у тех, кто подавал письмо, ни у тех, кто его подписывал, не было законных оснований не выпускать это лицо за территорию. Не было таких оснований. Но, конечно, такие вещи не должны повторяться", — отметил представитель разведки.

Юсов выразил надежду, что депутат Трубицын вернется и примет активное участие в действиях, связанных с правосудием. Однако если этого не произойдет, в ГУР не исключили вариант, что он может вернуться в Украину другим способом.

"Каким-то другим способом. Если бы у пограничной службы была отметка напротив этой фамилии, что есть подозрение, есть ограничения по выезду, его бы не выпустили даже с письмом. Письмо — это не индульгенция", — подчеркнул Юсов.

Что предшествовало

В мае журналисты "Схем" выяснили, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын 13 мая выехал в Польшу через пункт пропуска на своем автомобиле благодаря письму от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Это произошло за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается дело, в котором Трубицын проходит обвиняемым в получении взятки.

Журналисты ознакомились с содержанием этого письма, датированным 27 января 2023 года. В нем Буданов обращается к председателю Государственной пограничной службы Сергею Дейнеку с просьбой посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" для выезда в заграничную командировку с 28 января по 25 мая 2023 года пяти лицам, среди которых был Трубицын.

Напомним, что 9 февраля 2022 прокуроры САП и детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и других лиц по факту получения взятки.

На следующий день депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицину сообщили о подозрении.

ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу. Для депутата, в частности, определен залог в 14,8 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро 14 февраля обнародовало видео переговоров Владислава Трубицына и пятерых участников коррупционной схемы.

Уже 16 февраля депутат Киевсовета вышел в залог.

А совсем недавно, 5 июня, ВАКС удовлетворил ходатайство САП об объявлении в международный розыск депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына. Его обвиняют в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.