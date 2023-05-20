У грузинському готелі, де відпочиває донька Лаврова, стались сутички

Донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Катерина Винокурова та грузинський готель Kvareli Lake Resort. Фото: Новини.LIVE

Доньку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова сьогодні помітили в Грузії в одному з люксових готелей. Зазначається, що Катерина Винокурова, так звати дівчину, приїхала туди на весілля до брата свого чоловіка. Біля готелю стались сутички — люди вийшли на протест через приїзд росіян до міста.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

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Пікет стався через присутність росіян у готелі

ЗМІ повідомляють, що Катерина Винокурова начебто поселилась у готелі Kvareli Lake Resort, що в Кахетії. Там стались сутички між протестувальниками і поліцією.

Зазначається, що протест почався близько 10 ранку за київським часом. У ньому взяли участь активісти й опозиційні політики, які виголошують, що "Росіянам у Грузії немає місця!".

У грузинському готелі Kvareli Lake Resort, де, ймовірно, відпочиває донька Лаврова, стались сутички між поліціянтами та активістами. Фото: radiotavisupleba.ge

Пікетувальники кидали яйця в мікроавтобуси, які виїжджали з готелю, вимагаючи, щоб російські громадяни покинули територію готелю.

Поліціянти застосували силу

Через деякий час було викликано поліцію, поліціянти почали арештовувати мітингувальників. За даними ЗМІ, станом на зараз затримано близько двадцяти осіб, зокрема членів опозиційних партій "Дроа" та "Єдиний національний рух".

BREAKING:



Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2023

У готелі Kvareli Lake Resort присутність родичів голови МЗС Росії спростували і звинуватили журналістів у дезінформації. Грузинська влада поки що не коментувала ймовірне прибуття родичів Лаврова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 20 травня, у російському аеропорту "Внуково" приземлився прямий авіарейс із Тбілісі. Таке авіасполучення без пересадок вперше за чотири роки.

Зазначається, що рейс до Москви обслуговує грузинська авіакомпанія Georgian Airways. За їх даними, рейс був заповнений на 80%. У п'ятницю, 19 травня, з московського аеропорту до Тбілісі вилетів літак компанії "Азимут". Такого ж ажіотажу в аеропорті Грузії не було.

Однак грузинські ЗМІ повідомляють, що вночі офіс Georgian Airways у Тбілісі закидали яйцями. На вечір суботи, 20 травня, біля парламенту заявлена акція протесту через пряме авіасполучення з Росією.