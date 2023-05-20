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В грузинской гостинице, где отдыхает дочь Лаврова, произошли столкновения

20 мая 2023 16:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В грузинской гостинице, где отдыхает дочь Лаврова, произошли столкновения
Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и грузинская гостиница Kvareli Lake Resort. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сегодня была замечена в Грузии в одной из люксовых гостиниц. Отмечается, что Екатерина Винокурова, так зовут девушку, приехала туда на свадьбу к брату мужа. Возле отеля произошли столкновения — люди вышли на протест из-за приезда россиян в город.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

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СМИ сообщают, что Екатерина Винокурова вроде бы поселилась в отеле Kvareli Lake Resort в Кахетии. Там произошли столкновения между протестующими и полицией.

Отмечается, что протест начался около 10 утра по киевскому времени. В нем приняли участие активисты и оппозиционные политики, которые говорят, что "Россиянам в Грузии нет места!".

В грузинской гостинице Kvareli Lake Resort, где предположительно отдыхает дочь Лаврова, произошли столкновения между полицейскими и активистами. Фото: radiotavisupleba.ge

Пикетчики бросали яйца в выезжавшие из отеля микроавтобусы, требуя, чтобы российские граждане покинули территорию отеля.

Полицейские применили силу

Через некоторое время была вызвана полиция, полицейские начали арестовывать митингующих. По данным СМИ, по состоянию на данный момент задержаны около двадцати человек, в том числе члены оппозиционных партий "Дроа" и "Единое национальное движение".

В отеле Kvareli Lake Resort присутствие родственников главы МИД России опровергли и обвинили журналистов в дезинформации. Грузинские власти пока не комментировали вероятное прибытие родственников Лаврова.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 20 мая, в российском аэропорту "Внуково" приземлился прямой авиарейс из Тбилиси. Такое авиасообщение без пересадок впервые за четыре года.

Отмечается, что рейс в Москву обслуживает грузинская авиакомпания Georgian Airways. По их данным рейс был заполнен на 80%. В пятницу, 19 мая, из московского аэропорта в Тбилиси вылетел самолет компании "Азимут". Такого же ажиотажа в аэропорту Грузии не было.

Однако грузинские СМИ сообщают, что ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами. На вечер субботы, 20 мая, возле парламента заявлена акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией.

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