У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо
42-поверховий хмарочос, який ще будується, спалахнув у Гонконгу. Масштабна пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста Цим Ша Шуй.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Подробиці
Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю. Спочатку спалахнуло будівельне риштування на верхніх поверхах хмарочоса.
Палаючі уламки, які посипалися з будівлі, пошкодили кілька автомобілів на дорозі, у результаті чого постраждали два чоловіки. Їх доставили до лікарні.
Також повідомляється, що спалахнули ще чотири будівлі поблизу, але їх вдалося загасити.
Рятувальники залучили два пожежні літаки для боротьби з вогнем на хмарочосі. Жителям сусідніх будинків рекомендували зачинити вікна та не виходити на вулицю.
Нагадаємо, у вересні минулого року у Китаї, в центральній частині міста Чанша загорівся хмарочос. Вогонь охопив будівлю дуже швидко. У місці пожежі було потужне задимлення. Споруда вигоріла практично за 20 хвилин.
Фото: SCMP