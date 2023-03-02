У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо

Пожежа почалася на верхніх поверхах

42-поверховий хмарочос, який ще будується, спалахнув у Гонконгу. Масштабна пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста Цим Ша Шуй.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Подробиці

Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю. Спочатку спалахнуло будівельне риштування на верхніх поверхах хмарочоса.

Палаючі уламки, які посипалися з будівлі, пошкодили кілька автомобілів на дорозі, у результаті чого постраждали два чоловіки. Їх доставили до лікарні.

Також повідомляється, що спалахнули ще чотири будівлі поблизу, але їх вдалося загасити.

Рятувальники залучили два пожежні літаки для боротьби з вогнем на хмарочосі. Жителям сусідніх будинків рекомендували зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Китаї, в центральній частині міста Чанша загорівся хмарочос. Вогонь охопив будівлю дуже швидко. У місці пожежі було потужне задимлення. Споруда вигоріла практично за 20 хвилин.

Фото: SCMP