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У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо

2 березня 2023 21:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо
Пожежа почалася на верхніх поверхах
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

42-поверховий хмарочос, який ще будується, спалахнув у Гонконгу. Масштабна пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста Цим Ша Шуй. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Подробиці

Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її повністю. Спочатку спалахнуло будівельне риштування на верхніх поверхах хмарочоса. 

Палаючі уламки, які посипалися з будівлі, пошкодили кілька автомобілів на дорозі, у результаті чого постраждали два чоловіки. Їх доставили до лікарні. 

Також повідомляється, що спалахнули ще чотири будівлі поблизу, але їх вдалося загасити. 

Рятувальники залучили два пожежні літаки для боротьби з вогнем на хмарочосі. Жителям сусідніх будинків рекомендували зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Китаї, в центральній частині міста Чанша загорівся хмарочос. Вогонь охопив будівлю дуже швидко. У місці пожежі було потужне задимлення. Споруда вигоріла практично за 20 хвилин.

Фото: SCMP

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