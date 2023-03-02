В Гонконге горит 42-этажный небоскреб: что известно
42-этажный еще строящийся небоскреб вспыхнул в Гонконге. Масштабный пожар начался в крупном торговом и туристическом районе города Цим Ша Шуй.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Подробности
Огонь начал распространяться сверху здания и через час охватил его полностью. Сначала вспыхнули строительные леса на верхних этажах небоскреба.
Посыпавшиеся из здания пылающие обломки повредили несколько автомобилей на дороге, в результате чего пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Также сообщается, что вспыхнули еще четыре здания поблизости, но их удалось потушить.
Спасатели привлекли два пожарных самолета для борьбы с огнем на небоскребе. Жителям соседних домов рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу.
Напомним, в сентябре прошлого года в Китае в центральной части города Чанша загорелся небоскреб. Огонь охватил здание очень быстро. В месте пожара было сильное задымление. Сооружение выгорело практически за 20 минут.
Фото: SCMP