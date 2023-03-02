В Гонконге горит 42-этажный небоскреб: что известно

Пожар начался на верхних этажах

42-этажный еще строящийся небоскреб вспыхнул в Гонконге. Масштабный пожар начался в крупном торговом и туристическом районе города Цим Ша Шуй.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Огонь начал распространяться сверху здания и через час охватил его полностью. Сначала вспыхнули строительные леса на верхних этажах небоскреба.

Посыпавшиеся из здания пылающие обломки повредили несколько автомобилей на дороге, в результате чего пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Также сообщается, что вспыхнули еще четыре здания поблизости, но их удалось потушить.

Спасатели привлекли два пожарных самолета для борьбы с огнем на небоскребе. Жителям соседних домов рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу.

Напомним, в сентябре прошлого года в Китае в центральной части города Чанша загорелся небоскреб. Огонь охватил здание очень быстро. В месте пожара было сильное задымление. Сооружение выгорело практически за 20 минут.

Фото: SCMP