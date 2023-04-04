У Франції розпочався суд у справі про теракт у синагозі, який стався 43 роки тому
Французький суд розпочав розгляд справи про теракт біля синагоги на паризькій вулиці Коперника. Терористичний акт, який забрав життя чотирьох людей, відбувся 1980-го року.
Про це повідомляє інформаційне агентство AP.
Суд у справі 1980-го року
У Франції розпочалося судове слухання у справі про теракт біля синагоги на паризькій вулиці Коперника.
Цей терористичний акт відбувся 3 жовтня 1980 року. Це була перша атака на євреїв зі смертельним підсумком у Франції з часів Другої світової війни.
Тоді загинуло чотири людини, 46 отримали поранення. Серед загиблих були 22-річний юнак, який просто проїжджав на мотоциклі повз синагогу, та економка готелю, що розташовувався через дорогу від релігійного закладу (вона померла від ран через кілька днів пілсля теракту).
Терорист-професор
2014 року громадянин канадського походження Хасан Діабі був екстрадований до Франції як підозрюваний у цій справі.
Втім, у січні 2018 року Діабі, який займав у одному із канадських вишів посаду професора, був звільнений через брак доказів і тут же повернувся до Канади.
Пізніше, 2021 року, французький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і постановив відновити судове переслідування Діабі.
Оскільки канадець ліванського походження перебуває поза юрисдикцією французького правосуддя, його судитимуть заочно. Хасану Діабі загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що 30 березня суд у французькому місті Шамбері оголосив своє рішення щодо запиту української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.
Фото: RFI