У Франції розпочався суд у справі про теракт у синагозі, який стався 43 роки тому

Фото з місця теракту біля паризької синагоги

Французький суд розпочав розгляд справи про теракт біля синагоги на паризькій вулиці Коперника. Терористичний акт, який забрав життя чотирьох людей, відбувся 1980-го року.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

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Суд у справі 1980-го року

У Франції розпочалося судове слухання у справі про теракт біля синагоги на паризькій вулиці Коперника.

Цей терористичний акт відбувся 3 жовтня 1980 року. Це була перша атака на євреїв зі смертельним підсумком у Франції з часів Другої світової війни.

Тоді загинуло чотири людини, 46 отримали поранення. Серед загиблих були 22-річний юнак, який просто проїжджав на мотоциклі повз синагогу, та економка готелю, що розташовувався через дорогу від релігійного закладу (вона померла від ран через кілька днів пілсля теракту).

Терорист-професор

2014 року громадянин канадського походження Хасан Діабі був екстрадований до Франції як підозрюваний у цій справі.

Втім, у січні 2018 року Діабі, який займав у одному із канадських вишів посаду професора, був звільнений через брак доказів і тут же повернувся до Канади.

Пізніше, 2021 року, французький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і постановив відновити судове переслідування Діабі.

Оскільки канадець ліванського походження перебуває поза юрисдикцією французького правосуддя, його судитимуть заочно. Хасану Діабі загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 30 березня суд у французькому місті Шамбері оголосив своє рішення щодо запиту української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Фото: RFI