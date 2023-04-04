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Во Франции начался суд по делу о теракте в синагоге, который произошел 43 года назад

4 апреля 2023 08:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Фото с места теракта возле парижской синагоги
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Французский суд приступил к рассмотрению дела о теракте возле синагоги на парижской улице Коперника. Террористический акт, унесший жизни четырех человек, состоялся в 1980 году.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

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Суд по делу 1980 года

Во Франции началось судебное слушание по делу о теракте возле синагоги на парижской улице Коперника.

Этот террористический акт прошел 3 октября 1980 года. Это была первая атака на евреев со смертельным исходом во Франции со времен Второй мировой войны.

Тогда погибли четыре человека, 46 получили ранения. Среди погибших были 22-летний юноша, просто проезжавший на мотоцикле мимо синагоги, и экономка гостиницы, которая располагалась через дорогу от религиозного заведения (она умерла от ран через несколько дней после теракта).

Террорист-профессор

В 2014 году гражданин канадского происхождения Хасан Диаби был экстрадирован во Францию как подозреваемый по этому делу.

Впрочем, в январе 2018 года Диаби, занимавший в одном из канадских вузов должность профессора, был освобожден из-за нехватки улик и тут же вернулся в Канаду.

Позже, в 2021 году, французский апелляционный суд упразднил решение суда первой инстанции и постановил возобновить судебное преследование Диаби.

Поскольку канадец ливанского происхождения находится вне юрисдикции французского правосудия, его будут судить заочно. Хасану Диаби грозит пожизненное заключение.

Напомним, что 30 марта суд во французском городе Шамбери объявил свое решение по запросу украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.

Фото: RFI

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