У Дубліні чоловік з ножем напав на дітей — в місті почалися заворушення

Поліцейські з щитами в Дубліні під час протесту. Фото: Reuters

Столицю Ірландії, Дублін, охопили протести після того, як невідомий напав біля школи на дітей, які в результаті інциденту отримали поранення. Мітингарі на знак протесту вступили в сутички з поліцейськими.

Про це пише The Guardian.

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Протестувальники закидали поліцейських фаєрами та пляшками, крім того вдалися до побоїв правоохоронців. У відповідь останні змушені зі щитами стримувати натовп у центрі столиці.

Мітингарі підпалили машину поліцейських в Дубліні. Фотография: Клода Кілкойн/Reuters

На цьому мітингарі не зупинилися. Вони підпалили один із автомобілів військових.

Влада призупинила автобусний та трамвайний рух у деяких частинах Дубліна та закликала до спокою.

Що відомо про напад з ножем на дітей

Інцидент із ножовим пораненням стався близько 13:30 у четвер, 23 листопада, біля школи Gaelscoil Choláiste Mhuire на східній вулиці Парнелл-сквер.

Напад стався, коли учні виходили зі школи. Перехожі обеззброїли чоловіка і притиснули його до землі, а кілька людей побили його ногами.

"Люди намагалися напасти на чоловіка. Тому я та одна американка оточили його", — розповіла одна із свідків інциденту.

За даними поліції, п'ятирічна дівчинка, жінка віком 30 років та чоловік віком 50 років отримали серйозні травми.

"Дівчині надавалася швидка медична допомога. П'ятирічному хлопчику та шестирічній дівчинці надали допомогу у зв'язку з менш тяжкими травмами. Хлопчика виписали із лікарні", — мовиться у повідомленні.

Чому спалахнув протест у Дубліні

Правоохоронці затримали підозрюваного у якого вилучили ніж. Згодом там зазначили, що підозрюваний був "особою, яка представляє інтерес", і поліція наразі нікого більше не розшукує.

Комісар поліції Дрю Харріс заявив, що наразі зарано говорити про мотиви.

"Людину заарештовано, зараз ми більше нікого не розшукуємо у зв'язку з цим інцидентом, але розслідування, очевидно, буде продовжено", — сказав він.

Крім того, за його словами, за заворушеннями стоїть "повне божевільне угруповання, яке керується вкрай правою ідеологією", і кілька автомобілів поліції було пошкоджено.

Поліція на місці біля місця ймовірного ножового нападу. Фото: Клода Кілкойн/Reuters

"Ми мобілізуємо ресурси для вирішення цієї проблеми, і цю проблему буде вирішено належним чином. Я повністю розпоряджався нашими ресурсами тут щодо проведення арештів та притягнення правопорушників до відповідальності", — сказав він.

Раніше ми повідомляли, що польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.