В Дублине мужчина с ножом напал на детей — в городе начались беспорядки

Полицейские со щитами в Дублине во время протеста. Фото: Reuters

Столицу Ирландии, Дублин, охватили протесты после того, как неизвестный напал возле школы детей, которые в результате инцидента получили ранения. Митингующие в знак протеста вступили в стычки с полицейскими.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

В Дублине вспыхнул протест из-за нападения на детей

Протестующие забросали полицейских файерами и бутылками, кроме того прибегли к побоям правоохранителей. В ответ последние вынуждены со щитами сдерживать толпу в центре столицы.

Митингующие подожгли машину полицейских в Дублине. Фотография: Клода Килкойн/Reuters

На этом митингующие не остановились. Они подожгли один из военных автомобилей.

Власти приостановили автобусное и трамвайное движение в некоторых частях Дублина и призвали к покою.

Что известно о нападении с ножом на детей

Инцидент с ножевым ранением произошел около 13.30 в четверг, 23 ноября, возле школы Gaelscoil Choláiste Mhuire на восточной улице Парнелл-сквер.

Нападение произошло, когда ученики выходили из школы. Прохожие обезоружили мужчину и прижали его к земле, а несколько человек избили его ногами.

"Люди пытались напасть на мужчину. Поэтому я и одна американка окружили его", — рассказала один из свидетелей инцидента.

По данным полиции, пятилетняя девочка, женщина в возрасте 30 лет и мужчина в возрасте 50 лет получили серьезные травмы.

"Девушке оказывалась скорая медицинская помощь. Пятилетнему мальчику и шестилетней девочке оказали помощь в связи с менее тяжелыми травмами. Мальчика выписали из больницы" , — говорится в сообщении.

Почему вспыхнул протест в Дублине

Правоохранители задержали подозреваемого у которого изъяли нож. Впоследствии там отметили, что подозреваемый был "лицом, представляющим интерес", и полиция пока никого больше не разыскивает.

Комиссар полиции Дрю Харрис заявил, что пока рано говорить о мотивах.

"Человек арестован, сейчас мы больше никого не разыскиваем в связи с этим инцидентом, но расследование, очевидно, будет продолжено", — сказал он.

Кроме того, по его словам, за беспорядками стоит "полная сумасшедшая группировка, управляемая крайне правой идеологией", и несколько автомобилей полиции были повреждены.

Полиция на месте возле места предполагаемого ножевого приступа. Фото: Клода Килкойн/Reuters

"Мы мобилизуем ресурсы для решения этой проблемы, и эта проблема будет решена должным образом. Я полностью распоряжался нашими ресурсами здесь по проведению арестов и привлечению правонарушителей к ответственности", — сказал он.

Ранее сообщалось, что польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.