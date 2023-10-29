Затримання військового у Дніпрі — чим закінчилася ситуація

Білоруський доброволець Андрій Безсмертний. Фото: інстаграм військового

У Дніпрі правоохоронці зупинили автівку, в якій перебував військовослужбовець, а саме білоруський доброволець спецпідрозділу ЗСУ Андрій Безсмертний. Поліцейський вирішив, що військовий може бути напідпитку через його втомлений вигляд. Врешті-решті інцидент закінчився скандалом.

Про це сам Андрій Безсмертний повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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За словами військового, він повертався з важкого бойового завдання, яке було на сході країни. Він разом з побратимами проїжджали місто Дніпро, але під час цього в них зламалася автівка. Тому Безсмертний вирішив перевезти машину на СТО, а сам сів за кермо іншої автівки. Автомобіль був на європейських номерах, їх ще називають "євробляхами".

Білоруський доброволець заявив, що вже майже доїжджав до побратимів, проте за 500 метрів його зупинило поліцейське авто.

"Зрозуміло, я одразу ж притиснувся до узбіччя і зупинився. Вийшов з машини і тут "полетіло"... Я дав документи, військовий квиток, запитав, що трапилося?! На що нахабний (поліцейський. — Ред.) (Пижук Антон) почав розповідати, що машина на бляхах. Бляхах? У нас усі машини на бляхах, іііі? Таке бачу вперше. Потім йому не сподобався мій стан. На запитання, чи вживав я щось, зрозуміло, я відповів, що ні, вживав востаннє років 12 тому", — зазначив військовий.

Перевірка військовослужбовця у Дніпрі

Він зауважив, що має втомлений вигляд через те, що вже нормально не спав протягом трьох діб.

"Після цього "перевернули" всю машину. Навіть у бардачок залізли. Перевірили зброю. Після чого сказали, що нам треба проїхати на огляд. Обшук і ось мене везуть у диспансер. Дорога, оформлення, алкотестер, зрозуміло по нулях і аналіз сечі. На коридорі одне. Здивоване обличчя людини з іншого екіпажу, який мене впізнав і здивувався діям своїх колег", — додав Безсмертний.

Військового везуть на проведення аналізів. Фото: Андрій Безсмертний

Військовий показав, як здавав аналізи. Фото: Андрій Безсмертний

Відмова поліції підвезти добровольця

Після цього військовослужбовець підійшов до автомобіля поліцейських, аби вони відвезли його на місце, де його було зупинено, адже там залишилась його автівка. Проте йому в цьому відмовили.

"Я підійшов до машини співробітників, що стоїть поруч, сказав, що військовий, і люб'язно попросив підвезти до авто, зовсім поруч. На що співробітник вискочив з авто з криками, що він не таксі", — зауважив військовий.

Поліцейське авто, яке зупинило військового. Фото: Андрій Безсмертний

Врешті-решт добровольцю довелося викликати таксі. Під час цього до нього підійшов інший правоохоронець та запропонував його підвезти.

"На що я йому відповів, що його колега мене вже послав ніжками "прогулятися". Отже, втомлена після завдання група стоїть на холоді і чекає на мене півтори години, поки я доводжу "поліцаям", що такий вигляд має втомлений військовий, а не п'яниця і наркоман. Опускаються руки що-небудь робити, коли так ставляться до людей, до військових", — наголосив Безсмертний.

Реакція українців

Така історія військового дуже обурила соцмережі. У коментарях інші воїни зазначають, що така ситуація їх дуже розчарувала. Водночас цивільні українці закликають захисників не звертати увагу на такі інциденти та підтримують військовослужбовців.

Скриншот коментарів під дописом військового

Скриншот коментарів під дописом військового

Нагадаємо, раніше в Одеській області жорстко побили військовослужбовця. Інцидент стався у Чорноморську, де невідомі вп'ятьох побили чоловіка у формі.