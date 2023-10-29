Задержание военного в Днепре — чем закончилась ситуация

Белорусский доброволец Андрей Бессмертный. Фото: инстаграмм военного

В Днепре правоохранители остановили автомобиль, в котором находился военнослужащий, а именно белорусский доброволец спецподразделения ВСУ Андрей Бессмертный. Полицейский решил, что военный может быть пьяным из-за его усталого вида. В конце концов, инцидент закончился скандалом.

Об этом сам Андрей Бессмертный сообщил на своей странице в Instagram.

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По словам военного, он возвращался из тяжелой боевой задачи, которая была на востоке страны. Он вместе с собратьями проезжали город Днепр, но во время этого у них сломался автомобиль. Поэтому Бессмертный решил перевезти машину на СТО, а сам сел за руль другого автомобиля. Автомобиль был на европейских номерах, их еще называют "евробляхами".

Белорусский доброволец заявил, что уже почти доезжал до собратьев, однако в 500 метрах его остановило полицейское авто.

"Разумеется, я сразу же прижался к обочине и остановился. Вышел из машины и тут "полетело"... Я дал документы, военный билет, спросил, что случилось?! На что наглый (полицейский. — Ред.) (Пижук Антон) начал рассказывать, что машина на бляхах. Бляхах? У нас все машины на бляхах, ииии? Такое вижу впервые. Потом ему не понравилось мое состояние. На вопрос, употреблял ли я что-то, разумеется, я ответил, что нет, употреблял последний раз лет 12 назад", — отметил военный.

Проверка военнослужащего в Днепре

Он отметил, что выглядит уставшим из-за того, что уже нормально не спал в течение трех суток.

"После этого "перевернули" всю машину. Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам надо проехать на осмотр. Обыск и вот меня везут в диспансер. Дорога, оформление, алкотестер, разумеется по нулям и анализ мочи. На коридоре одно. Удивленное лицо человека из другого экипажа, который меня узнал и удивился действиям своих коллег", — добавил Бессмертный.

Военного везут на проведение анализов. Фото: Андрей Бессмертный

Военный показал, как сдавал анализы. Фото: Андрей Бессмертный

Отказ полиции подвезти добровольца

После этого военнослужащий подошел к автомобилю полицейских, чтобы они отвезли его на место, где он был остановлен, ведь там остался его автомобиль. Однако ему в этом было отказано.

"Я подошел к машине стоящих рядом сотрудников сказал, что военный, и любезно попросил подвезти к авто, совсем рядом. На что сотрудник выскочил из авто с криками, что он не такси", — заметил военный.

Полицейское авто, остановившее военного. Фото: Андрей Бессмертный

В конце концов, добровольцу пришлось вызвать такси. Во время этого к нему подошел другой страж порядка и предложил его подвезти.

"На что я ему ответил, что его коллега меня уже послал ножками "прогуляться". Итак, уставшая после задания группа стоит на холоде и ждет меня полтора часа, пока я доказываю "полицаям", что так выглядит уставший военный, а не пьяница и наркоман. Опускаются руки что-нибудь делать, когда так относятся к людям, к военным", — подчеркнул Бессмертный.

Реакция украинцев

Такая история военного очень возмутила соцсети. В комментариях другие воины отмечают, что такая ситуация очень разочаровала их.

В то же время, гражданские украинцы призывают защитников не обращать внимание на такие инциденты и поддерживают военнослужащих.

Скриншот комментариев под сообщением военного

Скриншот комментариев под сообщением военного

Напомним, ранее в Одесской области жестоко избили военнослужащего. Инцидент произошел в Черноморске, где неизвестные избили мужчину в форме.