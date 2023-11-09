У Чорному морі протаранили пором під російським прапором

Пором "Славянин" під російським прапором, який протаранили в Чорному морі. Фото: cfts.org.ua/

У Чорному морі протаранили пором "Славянин" під російським прапором. Це сталося в районі болгарського мису Шабла.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Vesselfinder.

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Судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом. Воно отримало бортове пошкодження після зіткнення з New Raouf під прапором Палау. Інше судно продовжило свій шлях у бік Туреччини. Наразі воно перебуває неподалік від входу до Босфору.

Пором "Славянин" під російським прапором, який протаранили в Чорному морі. Фото: cfts.org.ua/

Внаслідок зіткнення у російського порома затоплено три баластні цистерни. Воно повернулося в болгарський порт Варна для обстеження.

У ЦТС розповіли, що "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни.

"Як відзначають у Vesselfinder, незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку, в той час як російське судно рухалося дещо північніше", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що зараз усі ракетоносії російських окупантів перебувають у пунктах базування. Тому погодні умови на боці нашої держави.

Також ми писали, що на завантаження до портів Великої Одеси прямує чергове судно. Наразі балкер DSM London перебуває біля гирла Дунаю, точний його маршрут невідомий.