Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Чорному морі протаранили пором під російським прапором arrow

У Чорному морі протаранили пором під російським прапором

9 листопада 2023 23:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чорному морі протаранили пором під російським прапором
Пором "Славянин" під російським прапором, який протаранили в Чорному морі. Фото: cfts.org.ua/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чорному морі протаранили пором "Славянин" під російським прапором. Це сталося в районі болгарського мису Шабла.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Vesselfinder.

Читайте також:

Протаранений російський пором

Судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом. Воно отримало бортове пошкодження після зіткнення з New Raouf під прапором Палау. Інше судно продовжило свій шлях у бік Туреччини. Наразі воно перебуває неподалік від входу до Босфору. 

Пором "Славянин" під російським прапором, який протаранили в Чорному морі
Пором "Славянин" під російським прапором, який протаранили в Чорному морі. Фото: cfts.org.ua/

Внаслідок зіткнення у російського порома затоплено три баластні цистерни. Воно повернулося в болгарський порт Варна для обстеження.

У ЦТС розповіли, що "Славянин" курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. 

"Як відзначають у Vesselfinder, незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш в східному напрямку, в той час як російське судно рухалося дещо північніше", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що зараз усі ракетоносії російських окупантів перебувають у пунктах базування. Тому погодні умови на боці нашої держави.

Також ми писали, що на завантаження до портів Великої Одеси прямує чергове судно. Наразі балкер DSM London перебуває біля гирла Дунаю, точний його маршрут невідомий. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі